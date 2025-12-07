Una explosión deja 13 heridos, entre ellos una niña, en el suroeste de Colombia

Bogotá, 7 dic (EFE).- Al menos 13 personas, entre ellas una niña de siete años, resultaron heridas luego de la detonación de una motocicleta cargada con explosivos en el municipio colombiano de Balboa, en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informó este domingo la Defensoría del Pueblo.

En este municipio hacen presencia al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, que han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento, dijo la Defensoría al referirse al ataque ocurrido el sábado.

«Lo ocurrido fue un ataque indiscriminado que afectó la vida e integridad de civiles y causó daños a bienes de carácter civil, entre ellos la sede de la Alcaldía, viviendas y locales comerciales», aseguró la Defensoría en un comunicado.

Balboa y Patía conforman un enclave cocalero del Cauca y hacen parte de una región también golpeada por la minería ilegal, economías ilícitas que se disputan las disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes.

«Hacemos un llamado urgente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para que abandonen las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz», concluyó la Defensoría.

El municipio enfrenta además afectaciones en el fluido eléctrico y las comunicaciones, mientras los organismos de socorro trabajan para controlar el incendio en la Cooperativa de Caficultores, provocado por la explosión.

En ese sentido, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, precisó que la explosión ocurrió en el punto de compra de café del municipio, donde operaba el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros de Balboa.

«Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad», aseguró el ejecutivo en redes sociales.

Bahamón alertó el mes pasado de que el principal riesgo que afronta el sector cafetero en Colombia, tercer exportador mundial de café, es la violencia y la extorsión ejercida sobre los productores en zonas rurales.

Esta amenaza, dijo, es especialmente grave en los sureños departamentos de Nariño y Cauca, donde «las mulas de café están siendo robadas», lo que ha llevado a que la FNC promueva la implementación de caravanas de seguridad de la fuerza pública para evitar hurtos.

Por su lado, el procurador colombiano, Gregorio Eljach, rechazó hoy el atentado terrorista y aseguró que «la justicia y toda la institucionalidad deben actuar de inmediato para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos ante estos hechos criminales». EFE

