Una huelga de docentes afecta el inicio de las clases en Argentina

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- Los docentes argentinos iniciaron este lunes una huelga a nivel nacional en reclamo de mejoras salariales y la convocatoria a la negociación colectiva para establecer sueldos mínimos, lo que impidió que comenzara el curso escolar en más de la mitad de las provincias del país.

El objetivo es condenar el ajuste presupuestario en educación puesto en marcha por el Gobierno del presidente Javier Milei y denunciar la falta de avances en la negociación.

La medida afecta a 15 provincias donde este lunes debían empezar las clases, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Jujuy. En la ciudad de Buenos Aires (CABA) se suspendió el inicio del ciclo lectivo del nivel medio, mientras que inicial y primaria habían comenzado la semana pasada.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Unión Docentes Argentinos (UDA), Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

En un comunicado conjunto, los sindicatos señalaron que la huelga «es en respuesta al ajuste general educativo, salarios y condiciones de trabajo”.

La protesta se lleva a cabo un día después del discurso de inauguración del curso legislativo por el presidente Milei, tras la reciente aprobación de la reforma laboral y ante la posibilidad de que el oficialismo presente un proyecto de reforma bajo la denominación Ley de Libertad Educativa.

“La Ley de Libertad Educativa es la cara pedagógica de la reforma laboral”, afirmó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, a los medios, y advirtió que con ello el Estado evadiría «su responsabilidad de garantizar igualdad y ascenso social”.

En la capital argentina está prevista una movilización.

Según los sindicatos, el salario promedio docente se sitúa en uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años. EFE

