Una iglesia de Verona prohíbe el acceso de perros por beber del agua bendita

Roma, 22 ago (EFE).- La iglesia de San Nicolò en la Arena, en Verona (norte de Italia), ha prohibido el acceso de perros a su interior tras varios incidentes de comportamiento inapropiado, como beber del agua bendita y dejar deposiciones en el interior del templo.

La medida fue adoptada por el párroco, monseñor Ezio Falavegna, quien denunció la falta de respeto por parte de algunos dueños de mascotas y señaló que, en alguna ocasión, encontró a un animal en brazos de su dueño, quien lo levantó para que pudiera beber del agua bendita, según publicó este viernes el periódico ‘Corriere della Sera’.

La decisión, que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas de derechos de los animales, fue anunciada con la colocación de carteles en italiano e inglés en las puertas y dentro de la iglesia, advirtiendo sobre la prohibición de entrada a los perros.

El movimiento animalista ‘Centopercentoanimalisti’ criticó la medida, argumentando que va en contra de los principios cristianos, y colocó una pancarta en la entrada de la iglesia con el mensaje: «Los perros son ángeles. San Francisco lo dice.»

Los activistas explicaron este viernes en su cuenta de Facebook que esta semana visitaron el templo para verificar la presencia de los carteles y mantuvieron una conversación con uno de los diáconos, quien les indicó que la decisión se debía, entre otras cosas, a que los propietarios de perros no limpiaban las deposiciones de sus mascotas dentro del templo.

Además, afirmaron estar de acuerdo con las explicaciones de los religiosos sobre que la culpa recae en los propietarios y no en los animales, pero subrayaron que «no todos deben pagar por culpa de un par de maleducados».

«Obviamente estamos de acuerdo, pero el problema para quienes entran en la iglesia con un perro y saben cómo manejarlo sigue existiendo», añadieron. EFE

