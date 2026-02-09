Una minera canadiense anuncia la muerte de varios de sus trabajadores secuestrados en México

La minera canadiense Vizsla Silver informó este lunes que fueron hallados muertos varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados en México hace dos semanas, según reportes de familiares de las víctimas.

«Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia (México), han sido hallados muertos», indicó en un comunicado la empresa con sede en Vancouver, sin precisar el número de fallecidos.

La minera señaló que se encuentra «a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas».

En total, 10 trabajadores fueron raptados el 23 de enero en la mina ubicada en el convulso estado de Sinaola, una región mexicana golpeada por una ola de violencia de los cárteles del narcotráfico.

La fiscalía general de México dijo el viernes que las autoridades encontraron un cuerpo que podría ser uno de los mineros y estaban realizando pruebas para establecer su identificación. De momento, no se conocen las nacionalidades de los secuestrados.

Cuatro personas han sido detenidas como parte de la operación de búsqueda de México. El gobierno anunció la semana pasada el reforzamiento de las labores de búsqueda de los mineros, con el despliegue de 1.190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones.

El presidente de Vizsla, Michael Konnert, dijo que la empresa está «devastada por este desenlace y la trágica pérdida de vidas».

