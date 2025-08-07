The Swiss voice in the world since 1935

Una muerto y varios heridos en disturbios antes de concierto en Movistar Arena de Bogotá

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 7 ago (EFE).- Una persona murió y varias quedaron heridas en unos disturbios ocurridos el miércoles por la noche en las afueras del Movistar Arena de Bogotá y que se extendieron a la parte interna del coliseo, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis y que fue finalmente cancelado, confirmaron este jueves las autoridades.

«Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación», manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este jueves en un comunicado «el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo», así como «la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud» y cuatro traslados a hospitales de la zona, «los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable».

El alcalde consideró «absolutamente repudiables» los hechos de violencia sucedidos antes del espectáculo, que tuvo que ser cancelado.

«Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad», agregó.

Al parecer, todo comenzó con un riña entre hinchas de equipos de fútbol y se convirtió rápidamente en una batalla campal enfrente del Movistar Arena, lo que obligó a una unidad antidisturbios de la policía a intervenir.

Por su parte, el Movistar Arena señaló en un comunicado que la administración de ese recinto, una de las principales casas de espectáculos de Bogotá, «tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores» y por eso canceló el concierto de Damas Gratis, que está de gira por Colombia.

«El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales», agregó. EFE

joc/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR