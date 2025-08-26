Una onda tropical incidirá este martes sobre la República Dominicana
Santo Domingo, 26 ago (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó de que desde las primeras horas de este martes se observa un incremento de la nubosidad en algunos poblados del litoral costero caribeño, con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento asociadas a una activa onda tropical ubicada sobre Haití.
La onda tropical tiene su mayor actividad lluviosa sobre aguas del mar Caribe, especialmente sobre las provincias de Peravia, San José de Ocoa y Barahona.
Estas precipitaciones, en horas de la tarde y las primeras horas de la noche, se estarán trasladando en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, San Juan, Elías Piña, entre otras localidades.
En su informe, el Indomet recuerda que las temperaturas siguen calurosas, en adición a otros factores como el polvo del Sahara, y los vientos cálidos del sureste, por lo que exhorta a usar ropa ligera de colores claros, a ingerir suficientes líquidos, buscar lugares frescos y ventilados.EFE
mf