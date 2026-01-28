Una ONG anuncia ocho nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela



Caracas, 28 ene (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) informó este martes sobre ocho nuevas excarcelaciones en medio del proceso anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Recibimos información sobre excarcelaciones en la cárcel de El Rodeo I (ubicada en el estado Miranda, norte) la noche de este martes 27 de enero», señaló la ONG en un mensaje en su cuenta de X.

Entre los liberados se encuentran «seres queridos de madres y familiares» que permanecen en campamentos improvisados frente a esa prisión desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante» de personas.

Entre los excarcelados está Keberth Barceló, quien, según la ONG Provea, fue detenido «arbitrariamente» en diciembre de 2024 en un punto de control en el estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que encabeza la revisión de casos para las excarcelaciones, cifró el lunes en 808 el total de las liberaciones ordenadas desde «antes de diciembre».

El Gobierno anunció 187 excarcelaciones entre Navidad y Año Nuevo, antes de la operación militar estadounidense en territorio venezolano que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, ha verificado 266 excarcelaciones de personas desde el 8 de enero.

El nuevo proceso de liberaciones comenzó tres días después de que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada.

Este martes, un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- confrontó a la mandataria encargada durante su visita a ese centro de estudios y exigió la liberación de todos los presos políticos.

Hasta el domingo, Foro Penal cifraba en cerca de 800 el total de presos políticos en el país. EFE

