Una ONG desobedece a las autoridades italianas y desembarca 10 inmigrantes en Sicilia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 24 ago (EFE).- La ONG Mediterranea Saving Humans ha llevado al puerto siciliano de Trapani (sur) a 10 inmigrantes que había salvado en el Mediterraneo central, desobedeciendo las indicaciones de las autoridades de Italia de poner rumbo al de Génova (norte).

El comandante de la embarcación humanitaria, Beppe Caccia, decidió la pasada noche desembarcar a estas personas en Sicilia alegando que necesitaban urgente atención médica y psicológica.

De este modo, se negó a llevarlas al lejano puerto indicado por las autoridades italianas, el de Génova, que se encontraba a unos tres días de navegación.

Caccia ha asumido toda la responsabilidad en un vídeo publicado en sus redes sociales.

«Desobedecemos una orden injusta e inhumana pero acatamos el derecho marítimo, la constitución italiana y las leyes de la humanidad. Es hora de acabar con los juegos políticos a costa de personas que sufren», denunció.

El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó en 2023 una nueva legislación para regular los rescates de migrantes en el Mediterráneo, imponiendo a los barcos humanitarios comunicar a las autoridades cada operación para que se les asigne un puerto.

Sin embargo, desde entonces Roma suele asignar a estas naves de las ONG puertos lejanos del punto donde llevan a cabo los rescates -en este caso Génova, a 600 millas o 1.100 kilómetros-, lo que dificulta enormemente las operaciones.

Los diez inmigrantes llevados a Trapani fueron salvados en la noche del pasado miércoles por Mediterránea en aguas internacionales frente a las costas de Libia.

Tras su desembarco en el puerto siciliano fueron acogidos por voluntarios de la Cruz Roja y de ‘Save the Children’. EFE

gsm/amg

