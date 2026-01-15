Una operación de seguridad simultánea en Ecuador y Colombia deja 16 capturados

Quito, 15 ene (EFE).- Una operación simultánea en Ecuador y Colombia, dejó 15 aprehendidos en territorio ecuatoriano y uno en Colombia, entre ellos, dos cabecillas de la estructura criminal «Los Choneros AK47», organización vinculada a homicidios y masacres en la provincia de Los Ríos, informó el Ministerio del Interior.

La acción policial -en el marco del operativo «Seuz 2»- encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, se desarrolló tras seis meses de investigación.

Contó con el despliegue de 200 servidores policiales de unidades tácticas, Criminalística, de la Fiscalía General del Estado, y con la coordinación operativa con la Policía y la Armada de Colombia.

Captura en Colombia

Gracias a la cooperación binacional, fue localizado y capturado en Nariño (Colombia) Jean Carlos B. M. alias Quevedo, Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR) y cabecilla principal de la organización, según el Ministerio.

De nacionalidad ecuatoriana, era responsable de la logística transfronteriza y de las operaciones de mayor impacto, además de gestionar el abastecimiento de armamento. Se espera su entrega a Ecuador en las próximas horas, apuntó este jueves el Ministerio en un comunicado.

21 allanamientos

En Ecuador se ejecutaron 21 allanamientos que permitieron la captura de 15 integrantes del grupo, entre ellos alias ‘Reni’, segundo al mando de la estructura.

Las intervenciones se concentraron en las provincias del Guayas, Los Ríos, Carchi (fronteriza con Colombia) y Manabí. Además, se intervinieron cuatro centros de rehabilitación social.

Las autoridades vinculan a esta célula con al menos 21 homicidios en Los Ríos, en el marco de la disputa entre grupos de delincuencia organizada por economías criminales, «fenómeno que explica el 85 % de las muertes violentas a nivel nacional», señaló.

Reimberg informó de que, todos los aprehendidos serán trasladados a la cárcel del Encuentro, la más segura del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

