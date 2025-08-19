The Swiss voice in the world since 1935

Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés, la mujer gravísima

París, 19 ago (EFE).- Un hombre y una mujer madrileños fueron alcanzados este lunes por la tarde por un rayo cuando hacían una excursión en los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera española, y tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital, en el caso de la mujer con un cuadro médico gravísimo ya que se temía por su vida.

La mujer fue alcanzada directamente por el rayo hacia las 15.00 locales cuando los dos estaban caminando por lo que se conoce como el ballon de la Gelà en el municipio de Aragnouet, limítrofe con el paso fronterizo de Bielsa, explicó a EFE un portavoz del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas, que dirigió las operaciones.

Según la emisora ICI, fue una pastora que se encontraba en los alrededores la que dio la alerta.

El portavoz del PGHM indicó que tanto la mujer, nacida en 1964, como el hombre, nacido en 1958, fueron trasladados en helicóptero en un primer momento al hospital de Tarbes, pero, ante la gravedad de ella, fue a continuación evacuada de urgencia a Toulouse también en helicóptero. EFE

