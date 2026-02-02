Una película abordará la eutanasia del exiliado cubano Carlos Alberto Montaner en España

Miami (EE.UU.), 2 feb (EFE).- Una película adaptará en la pantalla ‘Deséenme un buen viaje’ (‘Wish Me a Good Journey’), memorias sobre la eutanasia del exiliado cubano Carlos Alberto Montaner que escribió su hija, Gina Montaner, tras ayudarlo a morir, anunció este lunes la productora Hi Media Partners.

El largometraje, acompañado de un documental complementario, mostrará «la lucha y las tensiones de la familia por asegurar una muerte digna» a Montaner (1943-2023), quien escapó en la década de 1960 de Cuba, donde el Gobierno lo encarceló por acusarlo de pertenecer a un grupo terrorista.

La historia se basa en las memorias de su hija Gina, a quien Montaner le pidió «ayuda para morir» en una cafetería en Miami en 2022, porque él padecía una enfermedad neurodegenerativa, por lo que fueron a España para solicitar la muerte asistida dentro de la sanidad pública, pues él también tenía la ciudadanía española.

«Poco antes de morir, mi padre me pidió que escribiera sobre uno de los procesos más dolorosos de nuestras vidas. Escribir este libro fue un acto de amor, valentía y responsabilidad», expresó Gina Montaner en un comunicado.

La película la producirá Cynthia Hudson, exdirectora general de CNN en Español que conocía «desde niña» al fallecido autor.

«Crecí escuchándolo en los encuentros intelectuales que organizaba mi madre, mucho antes de comprender plenamente la profundidad de sus ideas. Años después, trabajamos juntos y pude acompañarlo de cerca en su viaje final», expuso Hudson.

El filme promete «ir más allá del alcance del libro» y mostrar cómo «la extraordinaria historia de Montaner se entrelaza con su legado intelectual y su viaje final», detalla el comunicado.

El documental complementario lo producirá su nieta, la periodista Paola Ramos, quien documentó sus últimos años de vida, incluyendo «los meses finales de su trayectoria».

El autor y periodista, con nacionalidad cubana, estadounidense y española, en un principio simpatizó con la Revolución cubana, pero pronto se enteró de la orientación comunista de Fidel Castro y se unió a los esfuerzos del grupo Rescate Revolucionario, que se oponía a esta tendencia.

Las autoridades cubanas lo arrestaron y sentenciaron a 20 años de prisión, pero como solo tenía 17 años lo internaron en una prisión para presos políticos menores de edad, de donde escapó para asilarse en la Embajada de Honduras en 1961 y escapar después a Estados Unidos, donde se convirtió en una voz destacada del exilio.

Entre los libros que escribió destacan las novelas ‘Perromundo’ (1972) y ‘La mujer del coronel’ (2011), además del ensayístico ‘Manual del perfecto idiota latinoamericano’ (1996). EFE

