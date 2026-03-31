Una periodista extranjera secuestrada en Irak por «individuos desconocidos»

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Bagdad, 31 mar (EFE).- Una periodista extranjera fue secuestrada este martes en Irak por «individuos desconocidos», anunció el Ministerio del Interior, que aseguró que las fuerzas de seguridad están intentando lograr la liberación de la informadora tras haber detenido a uno de los autores.

«El Ministerio del Interior anuncia que esta noche una periodista extranjera fue secuestrada por individuos desconocidos. Las fuerzas de seguridad iniciaron de inmediato una operación para detener a los perpetradores, actuando con base a información precisa y mediante intensas operaciones de campo, rastreando los movimientos de los secuestradores», indicó el departamento en un comunicado.

El Misterio no identificó a la periodista, aunque una fuente de ese departamento aseguró a EFE que la informadora tiene nacionalidad estadounidense y que fue secuestrada esta tarde en una zona situada a un kilómetro de la Zona Verde, en el centro de Bagdad. EFE

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