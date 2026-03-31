Una periodista extranjera secuestrada en Irak por «individuos desconocidos»

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Bagdad, 31 mar (EFE).- Una periodista extranjera fue secuestrada este martes en Irak por «individuos desconocidos», anunció el Ministerio del Interior, que aseguró que las fuerzas de seguridad están intentando lograr la liberación de la informadora tras haber detenido a uno de los autores.

«El Ministerio del Interior anuncia que esta noche una periodista extranjera fue secuestrada por individuos desconocidos. Las fuerzas de seguridad iniciaron de inmediato una operación para detener a los perpetradores, actuando con base a información precisa y mediante intensas operaciones de campo, rastreando los movimientos de los secuestradores», indicó en un comunicado.

Durante la operación, las fuerzas de seguridad interceptaron un vehículo perteneciente a los secuestradores, que volcó al intentar escapar, pudiendo arrestar a uno de los sospechosos, indica la nota.

El Ministerio no identificó a la periodista, aunque una fuente de ese departamento aseguró a EFE que tiene nacionalidad estadounidense y que fue secuestrada esta tarde en una zona situada a un kilómetro de la Zona Verde, en el centro de Bagdad.

De acuerdo con el medio ‘Al Monitor’, se trataría de la periodista ‘freelance’ estadounidense Shelley Kittleson, que ha contribuido en numerosas ocasiones con ese portal.

El Ministerio afirmó que se están «realizando esfuerzos para localizar a los demás implicados, lograr la liberación del periodista secuestrada y tomar todas las medidas legales necesarias contra todos los involucrados en este acto criminal, de conformidad con la ley».

Asimismo, señaló que la investigación continúa «para esclarecer completamente las circunstancias del incidente y se proporcionarán más detalles posteriormente».

En 2023, la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov fue secuestrada en un café de Bagdad y retenida por la milicia proiraní Kataib Hizbulá durante 903 días antes de ser liberada gracias a un acuerdo negociado por Estados Unidos.

En su última actualización hace dos días, la embajada estadounidense en Irak recordó que los ciudadanos estadounidenses «deben abandonar Irak de inmediato. Quienes decidan permanecer en Irak corren un riesgo considerable».

Esto se enmarca en la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que varias milicias proiraníes integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), como la poderosa Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak, mientras que Washington ha respondido con oleadas de bombardeos contra posiciones de la agrupación armada. EFE

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