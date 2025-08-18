Una persona fallece y 40 resultan heridas tras el terremoto de 5,8 en Indonesia

Yakarta, 18 ago (EFE).- Una persona ha fallecido muerto y otras 40 han resultado heridas a raíz del terremoto de magnitud 5,8 registrado el domingo en las islas Célebes del archipiélago indonesio, según informaron este lunes las autoridades.

La persona fallecida se encontraba ingresada en un hospital tras resultar herida durante el sismo por la caída de escombros en la iglesia Elim del pueblo de Masani, en la provincia de Poso (en la parte central de las islas Célebes), apuntó hoy en un comunicado Abdul Muhari, de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, detectó el movimiento telúrico a las 5:34 hora local del domingo (21:34 GMT del sábado) y situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro 15 kilómetros al norte de Poso.

Por su parte, la agencia geológica indonesia elevó a 6 la magnitud del terremoto.

Otras 40 personas resultaron heridas, incluidas ocho con lesiones de gravedad y 32 con heridas menores, por el movimiento telúrico, que también provocó daños en casi medio centenar de edificios, incluidos dos centros educativos y la citada iglesia.

«Varios feligreses fueron alcanzados por la caída de madera y bloques de hormigón en la iglesia, que aún estaba en construcción», apunta hoy el representante de la agencia indonesia.

Muchos de los heridos se encontraban en la citada iglesia Elim de Poso (islas Célebes), donde conviven cristianos y musulmanes, con el Islam como la religión mayoritaria del país asiático.

Desde el primer temblor, la agencia indonesia de geología ha detectado 27 réplicas, la más fuerte de magnitud 3,3.

Los terremotos en Indonesia son frecuentes, debido a que el país se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 sismos, la mayoría de ellos moderados.

En septiembre de 2018, un terremoto y un tsunami en las Célebes se cobró la vida de más de 4.300 personas, en una de las mayores catástrofes recientes del país. EFE

