Una persona hospitalizada tras estrellarse un helicóptero en la isla inglesa de Wight
Londres, 25 ago (EFE).- Una persona ha sido hospitalizada este lunes tras estrellarse un helicóptero en una zona de la campiña en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, según informó el servicio de ambulancia aérea del condado inglés de Hampshire.
«Nos llamaron a las 9:24 hora (local/8:24 GMT) para informarnos de que un helicóptero se había estrellado en un campo cerca de la carretera A3020 Shanklin. La carretera está cortada debido a la gran cantidad de vehículos de emergencia en el lugar, así que les rogamos que eviten la zona en este momento», señaló un portavoz policial.
Asimismo, una portavoz del servicio de ambulancia aérea dijo que una persona fue llevada al centro de traumatología del hospital universitario de Southampton, sur inglés.
Los servicios de emergencia no han podido decir el estado de la persona hospitalizada ni si había más tripulantes en el helicóptero. EFE
