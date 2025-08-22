The Swiss voice in the world since 1935

Una pionera pieza de arte urbano baja hasta diez grados la temperatura del suelo de Viena

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Viena, 22 ago (EFE).- Un proyecto en el que convergen arte urbano, ciencia y responsabilidad climática, ha conseguido, mediante el uso de pinturas especiales biodegradables, bajar hasta diez grados la temperatura del suelo de un patio vienés.

Concebida como una posibilidad de adaptación al aumento de las temperaturas, la creación artístico-científica del grupo ‘Holla Hoop’ integrado por los artistas austríacos Kalo Paier, Jonas Griessler, y Philo Jobstl- recibe el nombre de ‘CO2ntext’ y se encuentra en el suelo del patio Hanuschhof, donde se ubica el Museo Heidi Horten y la sede de los Teatros Federales en la capital.

“El verano pasado leí un artículo sobre un colectivo de tres jóvenes artistas que transformaron una cancha de baloncesto con colores que absorben el calor y así cambiaron el clima del lugar”, explicó en una entrevista a EFE la directora del Museo Heidi Horten, Agnes Husslein.

La originalidad de esa obra empujó a la directora a contactar a sus autores, que ahora han hecho realidad el diseño del patio utilizando esta especial pintura, reflectante de los rayos UV (ultravioleta).

“Lo descubrimos en un proyecto donde pintamos dos canchas. Un año antes habíamos pedido muestras y las probamos. Pensábamos que era una estrategia de marketing, que no funcionaba. Pero sí funcionó muy bien, resistió al exterior”, precisó el grupo en una entrevista en línea con EFE al respecto de los materiales.

El pigmento utilizado por los artistas refleja la luz solar de forma mucho más eficaz que el asfalto tradicional, que absorbe hasta el 90 % y retiene el calor, por lo que el resultado ha sido un enfriamiento en el microclima del patio de cinco a diez grados, dependiendo de la claridad de los colores.

Un más allá de lo estético

El colectivo también se volcó en que el proyecto fuese más allá de lo estético y lo visualmente atractivo, albergando en él un simbolismo relacionado con la concienciación climática.

La obra está compuesta por cuarenta formas de colores, unas al lado de las otras, representando cada una de ellas un año desde 1960 hasta el 2000, y dentro de las mismas hay pequeños puntos que simbolizan las miles de millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera que se han ido acumulando año a año.

“Hemos recibido diversas consultas sobre el proyecto, tanto a escala nacional como internacional. Creemos que esta técnica podría funcionar también en otros lugares,”, destacó Hussein, quien afirmó estar sirviendo de inspiración para muchos otros.

El proyecto cuenta con el apoyo de Hans-Peter Hutter, catedrático de la Facultad de Higiene Ambiental de la Universidad de Viena, quien lleva años investigando los efectos del cambio climático en la salud pública y aboga por reformas estructurales y una planificación urbana sostenible para mitigar el impacto del calentamiento del planeta.

“Proyectos como ‘CO2ntext’, que combinan estrategias de protección y adaptación climática con creatividad e imaginación, son increíblemente importantes. Sirven como ejemplos inspiradores de cómo podemos abordar cuestiones difíciles con ligereza, sin negarlas ni suprimirlas”, valoró Hutter en un comunicado de prensa.

‘Holla Hoop’ es un grupo de jóvenes artistas emergentes que, desde 2021, desarrolla proyectos a gran escala principalmente en espacios deportivos, con el objetivo de transformar esos entornos en lugares más acogedores y sostenibles, integrando arte, funcionalidad y conciencia climática en sus propuestas. EFE

nmv/wr/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR