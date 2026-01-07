Una playa en Cannes y un refugio animal en Niza llevarán el nombre de Brigitte Bardot

1 minuto

París, 7 ene (EFE).- Brigitte Bardot, ícono del cine fallecida hace 10 días a los 91 años, dará su nombre a una playa de Cannes cercana a su prestigioso festival de cine y a un refugio para animales situado en Niza, anunciaron las autoridades locales.

El alcalde de Cannes, el conservador David Lisnard, aprovechó el funeral y el entierro de Bardot, celebrados este miércoles en Saint-Tropez (otra emblemática localidad de la Costa Azul), para adelantar la intención de cambiar el nombre de la playa Macé por el de Brigitte Bardot.

«Se trata de una playa pública muy importante, la que acoge las proyecciones del festival» de cine de Cannes, manifestó Lisnard, en declaraciones al canal ‘CNews’.

Bardot nunca ganó un premio en el certamen de Cannes, aunque su sola presencia creó en alguna edición auténticos tumultos, como la de 1967.

Junto a Cannes, la ciudad de Niza también hará su particular tributo a la actriz de ‘Et Dieu…créa la femme’ (Y Dios creó a la mujer).

El regidor de Niza, el centroderechista Christian Estrosi, propuso que el refugio para animales abandonados o maltratados situado en la carretera de Mont-Chauve lleve el nombre de Brigitte Bardot.

El pleno del Ayuntamiento deberá aprobar la propuesta este mismo viernes.

Desde su retiro del cine en 1973, con solo 39 años, Bardot dedicó su vida a la causa animal y, para ello, creó en 1986 una fundación que porta su nombre. EFE

