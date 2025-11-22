Una región rusa suspendió pagos a combatientes de la guerra de Ucrania por falta de fondos

Moscú, 22 nov (EFE).- La región de Sajá, también conocida como Yakutia, en Siberia, suspendió los pagos a los combatientes de la guerra de Ucrania por falta de fondos, informó este sábado la plataforma independiente The Insider.

Dado a que las autoridades no podían calcular con anterioridad el número de combatientes enviados o alistados, el presupuesto se desbordó, así lo admitió ayer en directo el ministro de Finanzas de la república, Iván Alexéev, en la televisión regional.

Alexéev explicó enseguida que la administración federal ya se hizo cargo de la situación.

«Desafortunadamente, esta es la situación actual. Sin embargo, el gobierno ha tomado medidas, se han conseguido los fondos necesarios y en los próximos días se emitirá una orden para que se realicen todos los pagos», afirmó.

Sin embargo, el funcionario no especificó a qué clase de pago se refiere, si al inicial de contrato o la compensación por lesión o muerte.

Al firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, es la respectiva administración regional la que se encarga de los pagos únicos.EFE

