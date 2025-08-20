Una veintena de milicianos gazatíes se infiltran en una base del Ejército israelí en Gaza

Jerusalén, 20 ago (EFE).- Unos 18 milicianos de las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) lograron infiltrarse este miércoles en una base del Ejército israelí en el corredor de Magen Oz, que divide la ciudad sureña de Jan Yunis entre el este y el oeste, si bien más de la mitad han sido abatidos, confirmó a EFE una fuente de seguridad israelí y reivindicó el grupo armado.

«En un breve periodo de tiempo, las tropas, en coordinación con las Fuerzas del Aire, eliminaron a diez terroristas en combates a corta distancia. Ocho terroristas adicionales huyeron de vuelta por los túneles», aseguró la fuente de seguridad..

El incidente comenzó hacia las 9.00 hora local (6.00 GMT), cuando «más de 15» milicianos emergieron de varias trampillas de túneles próximos a la base.

«Los terroristas llevaron a cabo un ataque contra la base con disparos y misiles antitanque, y varios de los terroristas infiltrados fueron eliminados en combates a corta distancia y con ataques aéreos de apoyo», confirmó este oficial de la seguridad israelí.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, reivindicaron el asalto en un comunicado, asegurando que «un pelotón de infantería» había logrado asaltar una nueva posición enemiga en el sureste de Jan Yunis.

«Los combatientes de Qasam también atacaron varias casas en las que los soldados de la ocupación se atrincheraban para asegurarlas (…) Varios soldados asaltaron las casas y mataron a varios soldados de la ocupación», aseguró la milicia.

Al Qasam también aseguró que uno de sus combatientes se inmoló con explosivos entre los soldados «matándolos e hiriéndolos».

Sin embargo, el Ejército israelí no ha confirmado la muerte de ninguno de sus soldados.

Según el comunicado de las fuerzas armadas, un soldado resultó herido grave y otros dos leves en el incidente, que sigue en desarrollo mientras las tropas tratan de localizar a los atacantes que lograron escapar.

«Los combatientes de Qasam lograron disparar a un comandante de un tanque Merkava 4, hiriéndolo mortalmente», aseguró por su parte el grupo armado.

El diario The Times of Israel señaló además que los milicianos que se infiltraron en la base trataron de secuestrar, sin éxito, a los soldados.

La base se encuentra en el corredor de Magen Oz, establecido por el Ejército israelí y que atraviesa la ciudad de Jan Yunis, dividiéndola entre este y oeste.

Al oeste quedan los campos de refugiados de la zona de Mawasi, en la que más de 425.000 personas, según la ONU, se hacinan en tiendas de campaña tras haber sido desplazadas por las incesantes órdenes de evacuación israelíes.

Más de 62.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

