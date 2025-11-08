Unas reliquias sagradas de Buda viajan desde la India a Bután ante miles de fieles

Nueva Delhi, 8 nov (EFE).- Miles de personas se congregaron este sábado en Bután para recibir unas reliquias sagradas del Buda enviadas por la India, en un gesto de diplomacia espiritual que precede la visita de Estado del primer ministro indio, Narendra Modi, prevista para la próxima semana.

Las reliquias, que incluyen fragmentos considerados auténticos del Buda histórico, fueron trasladadas desde el Museo Nacional de Nueva Delhi en un avión de la Fuerza Aérea India hasta Paro, y luego escoltadas hasta Timbu, el centro político y religioso del país.

Miles de fieles y monjes budistas se alinearon a lo largo del trayecto entre Paro y Timbu para ofrecer oraciones, flores e incienso, mientras las campanas de los templos sonaban en honor a la llegada de los restos sagrados, según imágenes difundidas por medios locales.

Las reliquias fueron enviadas temporalmente por la India para su exposición en el Festival Global de Oración por la Paz, una celebración que conmemora el 70.º aniversario del cuarto rey de Bután y que reúne a líderes y monjes budistas de distintos países.

El festival, concebido como una celebración de la paz y la armonía mundial, marca la segunda vez que estas reliquias viajan a Bután, tras su presentación en 2011 con motivo de la boda del actual monarca.

Durante su visita oficial del próximo martes, Modi tiene previsto ofrecer oraciones ante las reliquias y participar en las ceremonias del festival, además de reunirse con el rey y el primer ministro butanés para reforzar la cooperación bilateral, informó el Ministerio de Exteriores indio.

En la tradición budista, las reliquias conocidas como «esencias relictas» simbolizan la presencia espiritual del Buda y son objeto de veneración entre fieles de todo el mundo.

El budismo, nacido en la India y adoptado como base espiritual en Bután, ha sido un elemento constante en la relación bilateral entre ambos países, junto con una cooperación política y cultural de larga data.

En mayo, la India logró detener en Hong Kong la subasta de las reliquias de Piprahwa, valoradas en unos 10 millones de dólares, consideradas parte del mismo linaje histórico y finalmente devueltas a Nueva Delhi como un «tesoro nacional», según palabras del propio Modi. EFE

