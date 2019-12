Con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es distinta de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, la UNESCO trata de proteger un patrimonio que no está esencialmente inscrito en la piedra y el espacio, sino en el tiempo, las prácticas comunitarias y las interacciones sociales. Este patrimonio incluye tradiciones vivas como las expresiones orales, las artes escénicas, las prácticas sociales, los rituales y eventos festivos, el conocimiento de la naturaleza y el universo, y la artesanía. Así pues, ilustra la creatividad humana y refleja la diversidad de las expresiones culturales en todo el mundo.

Procesiones de Mendrisio, patrimonio universal 13 de diciembre de 2019 - 10:09 La UNESCO inscribió las Procesiones de Semana Santa de Mendrisio en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, anunció este jueves el Ministerio suizo de Cultura (OFC). El anuncio se produjo poco después de que el alpinismo fuera incluido igualmente en ese legado universal. Una solicitud conjunta de las comunidades de montañeros y guías de Francia, Italia y Suiza fue aprobada el miércoles en la reunión anual del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Bogotá, Colombia. La Pasión, en Mendrisio Las representaciones de la Pasión de Cristo de Mendrisio han transmitido de generación en generación una tradición viva que se expresa en particular a través de la creación de cuadros luminosos y faroles, precisó la OFC en un comunicado. El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, reunido en Bogotá (Colombia), decidió el 12 de diciembre de 2019 inscribir las procesiones de Semana Santa de Mendrisio en su lista representativa. Las Procesiones de Mendrisio tienen lugar cada año los jueves y viernes de la Semana Santa y atraen a miles de espectadores; su próxima edición tendrá lugar los días 9 y 10 de abril de 2020. La Procesión del jueves está dedicada a la representación de la Pasión y el Vía Crucis a cargo de casi 270 participantes. La Procesión del viernes, más austera y solemne, está dedicada a la meditación. Reúne a 700 residentes locales, adultos y niños, que marchan con una sucesión de objetos ceremoniales, acompañados de grupos musicales. Durante las procesiones, las luces de la ciudad se apagan y las calles se iluminan únicamente con el resplandor de los trasparenti, pinturas traslúcidas montadas sobre marcos e iluminadas desde el interior. Realizados según una técnica específica desde el siglo XVIII, los trasparenti son una característica particular de las procesiones. La perpetuación de este saber hacer pictórico, ya sea para la restauración de objetos centenarios o para la creación de nuevas obras, fue un elemento fundamental de la candidatura. La transmisión a las nuevas generaciones es un elemento esencial de las Procesiones, como lo demuestra la colaboración con las escuelas de la región, la creación de un museo de trasparenti o la implementación de proyectos educativos para los más jóvenes. La solicitud, presentada en marzo de 2018, fue preparada conjuntamente por la OFC y la Fundación Processioni Storiche di Mendrisio, con el apoyo de las autoridades municipales de Mendrisio. Candidaturas suizas En octubre de 2014, el Consejo Federal (Gobierno) aprobó una lista indicativa de ocho tradiciones suizas a ser presentadas sucesivamente a la UNESCO para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Además de la Fiesta de los Viticultores en 2016, el Carnaval de Basilea en 2017, la Gestión del Peligro de Avalanchas en 2018 y las Procesiones de Semana Santa en Mendrisio, están el diseño gráfico y tipográfico suizo, la temporada Alpina, el Yodel y los conocimientos técnicos en relojería y mecánica para los que se presentó la solicitud en marzo de 2019. Además, Suiza está asociada a las candidaturas multinacionales del arte de la construcción en piedra seca, registrada en 2018, y del alpinismo, registrado en 2019. Con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es distinta de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, la UNESCO trata de proteger un patrimonio que no está esencialmente inscrito en la piedra y el espacio, sino en el tiempo, las prácticas comunitarias y las interacciones sociales. Este patrimonio incluye tradiciones vivas como las expresiones orales, las artes escénicas, las prácticas sociales, los rituales y eventos festivos, el conocimiento de la naturaleza y el universo, y la artesanía. Así pues, ilustra la creatividad humana y refleja la diversidad de las expresiones culturales en todo el mundo.