Unicaja a la espera de conocer estado del dominicano Chris Duarte, lesionado en su país

Málaga (España), 7 ago (EFE).- El Unicaja español está a la espera de que conocer el estado físico del alero dominicano Chris Duarte que se lesionó en la espalda mientras con el Vaqueros de Bayamón de su país, con el que disputaba la final de la Liga nacional frente a los Linces de Ponce.

Duarte se retiró en el primer partido de la final, que ahora va igualada a una victoria, por molestias en la espalda y, por precaución, descansará e incluso tampoco disputará con su selección la Americup del 22 al 31 de agosto en Nicaragua, ha informado el Vaqueros de Bayamón.

«Chris es familia. Se ganó el cariño de nuestros fanáticos y el respeto de sus compañeros con su entrega y la pasión que lo caracteriza. Lamentamos mucho que la gran temporada que tuvo, y las grandes memorias que creó vistiendo el uniforme de nuestra franquicia, hayan terminado de esta manera», destaca en un escrito Carlos Arroyo, directivo de los Vaqueros de Bayamón.

«Agradecemos todos sus esfuerzos y lo profesional que siempre fue con todos nosotros. Le deseamos una pronta recuperación y el mayor de los éxitos con su futuro equipo. Gracias, Chris», añade Arroyo.

El Unicaja, por su parte, espera la llegada del jugador en los próximos días para evaluar su estado en un exhaustivo reconocimiento médico, ya que su contrato es por dos temporadas con opción a otra más.

El equipo malagueño comenzará la pretemporada el próximo 21 de agosto, aunque antes se incorporarán diversos jugadores para las pruebas físicas, a excepción de los internacionales, como los bases Alberto Díaz y el bosnio Xavier Castañeda y el pívot polaco Olek Balecerowski. EFE

