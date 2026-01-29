Unos 25.000 testimonios en la investigación de matanzas étnicas en Zimbabue en los años 80

3 minutos

Harare, 29 ene (EFE).- Alrededor de 25.000 personas han declarado hasta ahora en las audiencias convocadas en Zimbabue en el marco de la investigación sobre la conocida como masacre de Gukurahundi, perpetrada por soldados zimbabuenses entre 1982 y 1987 y que causó unos 20.000 muertos, confirmaron a EFE este jueves los jefes tradicionales que lideran el proceso.

Desde el inicio del ejercicio el pasado junio y «hasta la fecha, las audiencias han recopilado evidencia de muchas personas y nuestros registros indican que recibimos alrededor de 25.000 presentaciones», declaró a EFE Matshane Khumalo, presidente del Consejo de Jefes tradicionales, un organismo que lidera el proceso.

«Ahora esperamos el cronograma del Gobierno para retomar con la segunda fase de las audiencias», afirmó Khumalo, al detallar que la mayoría de testimonios proceden de las provincias de Matebeleland Sur (11.358) y Matebeleland Norte (13.437).

También confirmó a EFE estas cifras el vicepresidente del Consejo, Fortune Charumbira, quin aseguró que «el programa comenzó bien, con una gran cantidad de personas participando sin temor ni favoritismo».

Entre los testimonios recogidos, hay los de muchos miembros del partido opositor Unión del Pueblo Africano de Zimbabue (ZAPU, por sus siglas en inglés), que ha criticado las audiencias al considerarlas opacas y llegó a impugnar su legalidad y procedimiento el pasado año en una demanda judicial, finalmente desestimada.

Las audiencias han sido rechazadas por la prohibición impuesta a los medios de comunicación para cubrir el proceso, que se ha celebrado a puerta cerrada desde que empezó el pasado junio en Bulawayo, la segunda ciudad más grande del país.

«Miembros de nuestro partido participaron a título individual (…) Seguimos oponiéndonos a las audiencias, ya que son muy secretas y restringen la cobertura de los medios de comunicación para que pueda ser un proceso abierto y transparente», declaró a EFE el portavoz de la ZAPU, Richard Gandari.

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, anunció en julio de 2024 la apertura de las investigaciones por las masacres contra la minoría ndebele en la década de 1980.

Gukurahundi es el nombre dado a la operación de limpieza étnica contra los ndebeles, que fue ejecutada por la Quinta Brigada del Ejército Nacional de Zimbabue bajo las órdenes del entonces presidente del país, Robert Mugabe (1987-2017), según la ONG estadounidense Genocide Watch (GW).

Mugabe, líder de la Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (Zanu-PF), pertenecía a la mayoría étnica shona y ordenó las masacres para derrotar a su rival, Joshua Nkomo -de origen ndebele y fundador de la ZAPU- con la intención de formar un Estado unipartidista, indicó GW, que considera las matanzas un genocidio.

Mnangagwa, de 82 años y que dirige Zimbabue desde 2017, cuando un golpe militar derrocó a Mugabe, era ministro de Seguridad del Estado durante las matanzas. EFE

cz/lbg/jlp