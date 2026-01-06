Unos 25.500 hogares en Berlín sin luz por cuarto día consecutivo tras presunto sabotaje

Berlín, 6 ene (EFE).- Unos 25.500 hogares en el suroeste de Berlín permanecen este martes sin electricidad por cuarto día consecutivo tras el sabotaje cometido el pasado sábado, que fue reivindicado por un grupo de extrema izquierda.

Según informó el operador de la red eléctrica Stromnetz Berlin, en estos momentos siguen sin suministro eléctrico aproximadamente 25.500 hogares -de los 45.000 afectados inicialmente- y 1.200 locales comerciales -de 2.200- en los distritos de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde.

Los cinco hospitales que se encuentran en la zona afectada vuelven ya a tener corriente, pero una veintena de escuelas siguen cerradas, por segundo día consecutivo tras el fin de las vacaciones navideñas, según informó el diario local Tagesspiegel.

De acuerdo con este medio, se trata del apagón más largo en Berlín desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al haber superado ya en duración uno de 60 horas que se produjo en otoño pasado en los distritos orientales de Treptow y Köpenick a consecuencia de otro supuesto ataque incendiario.

Las autoridades de la capital alemana prosiguieron este martes con sus esfuerzos por aliviar el impacto para la población y el alcalde Kai Wegner anunció que el Gobierno de la ciudad-estado asumirá los costes de los afectados que quieran alojarse en hoteles hasta que vuelvan a tener corriente en casa.

También se han habilitado cinco albergues de emergencia donde los afectados pueden pernoctar, calentarse o cargar sus teléfonos móviles, mientras que en otros puntos la policía y el ejército están repartiendo comidas calientes.

Los trenes de cercanías de las líneas S1 y S7 volvieron a circular este martes a un ritmo regular, aunque de acuerdo con la Deutsche Bahn todavía se producen retrasos de manera puntual, mientras que el lunes por la noche se restableció la red móvil de emergencia, permitiendo, tras tres días sin cobertura, realizar llamadas al 112.

El origen del apagón fue la quema intencionada de unos cables cerca de la central de gas de Lichterfelde, cuyas consecuencias el operador de la red berlinesa espera haber subsanado por completo el próximo jueves.

La acción fue reivindicada en un escrito firmado por el autodenominado ‘Grupo Volcán’, un colectivo de corte anarquista que en la última década ha reclamado la autoría de numerosos ataques de carácter similar, entre ellos contra la gigafactoría de Tesla situada en el extrarradio de Berlín.

Según el manifiesto, que la policía considera auténtico, el apagón fue una consecuencia inesperada de la acción, cuyo objetivo era sabotear la central de gas de Berlín Lichterfelde, por razones medioambientales y de lucha contra el sistema capitalista. EFE

