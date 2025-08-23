The Swiss voice in the world since 1935

Unos 40 trenes circulan con retraso en una región rusa tras ataque con drones

Moscú, 23 ago (EFE).- Unos 40 trenes circulan con retrasos de casi cuatro horas en la región rusa de Rostov tras un ataque ucraniano con drones, informaron este sábado en Ferrocarriles de Rusia.

«Como consecuencia de la caída de un dron cerca de la estación de Serguéyevka la noche pasada (…) el tráfico ferroviario se suspendió», señala una nota oficial.

El comunicado agrega que la «rápida actuación» de los especialistas permitió reanudar «lo antes posible» la circulación de trenes que ahora, pese a los retrasos, siguen operando en sus rutas.

El gobernador local, Yuri Sliusar, informó horas antes de un ataque ucraniano contra tres municipioa de la región.

El funcionario aseguró que los drones enemigos no causaron víctimas entre la población, pero sí provocaron varios incendios que fueron «rápidamente extinguidos».EFE

