Unos 48 pilotos, entre ellos 27 extranjeros, correrán ronda paraguaya del Mundial de Rally

2 minutos

Asunción, 25 ago (EFE).- Un grupo de 48 pilotos, entre ellos 27 extranjeros, disputarán en Paraguay desde el jueves y hasta el domingo próximos la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por su sigla en inglés), informaron este lunes los organizadores.

La competencia, que hará por primera vez en su historia una escala en el país suramericano, se correrá en tramos ubicados a lo largo de 12 localidades del departamento de Itapúa (sur), fronterizo con Argentina, declaró el director ejecutivo del WRC Paraguay, César Marsal.

El domingo anterior, explicó Marsal, tuvo lugar un primer recorrido con personal de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), al tiempo que varios pilotos, como el sueco Oliver Solberg, quien obtuvo en julio pasado su primera victoria en el Mundial de Rally durante la etapa en Estonia, realizaron pruebas de sus vehículos en los trazados.

«Quedaron sorprendidos por la preparación de los caminos, por como están, por todos los marcajes que ya hicimos», declaró a la radio ABC Cardinal sobre la visita de los funcionarios de la FIA.

El dirigente del comité organizador indicó que observaron «detalles pequeños» por corregir.

Para el funcionario, «todo está encaminado a que esto sea una fiesta espectacular».

También el domingo el presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabezó un acto de bienvenida a los participantes en el evento, junto al titular de la FIA, Mohammed Ahmed ben Sulayem, según un comunicado difundido este lunes por el Ejecutivo.

El pasado jueves fueron recibidos en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a la capital paraguaya, los primeros 13 vehículos que competirán en la carrera mundial, señaló la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) en un comunicado.

La etapa del rally en Paraguay alcanzará un total de 951,59 kilómetros, de los cuales 334,52 serán de pruebas especiales.

Como parte de la seguridad del evento se han desplegado a unos 8.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía. EFE

