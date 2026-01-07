Uruguay analiza declarar la emergencia agropecuaria debido al déficit hídrico en el país

3 minutos

Montevideo, 7 ene (EFE).- Uruguay instaló una mesa de trabajo para monitorear el déficit hídrico -que afecta principalmente al sur del país- y definir eventuales medidas de apoyo a los productores, incluida la posible declaración de emergencia agropecuaria.

Este miércoles, en una conferencia de prensa, el viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, explicó que dicha mesa reúne a la cartera y a otros organismos, con el objetivo de «caracterizar y monitorear» la situación meteorológica, elaborar un diagnóstico detallado por regiones y rubros y preparar un paquete de acciones de respaldo a los productores, que detalló «atraviesan una situación bastante complicada».

Dentro de los integrantes de la mesa se encuentran el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto Uruguayo de Meteorologías, entre otros.

Carámbula explicó que cada unidad ejecutora del Ministerio presentará antes del próximo martes una lista de medidas concretas, que se acordarán con las gremiales y con los gobiernos departamentales de las zonas más afectadas.

Añadió que la decisión de declarar o no la emergencia agropecuaria se tomará la próxima semana, una vez actualizado el diagnóstico y definidas las acciones a tomar y su financiamiento.

«No alcanza con declarar la emergencia si no tenemos claras y priorizadas las intervenciones», advirtió, recordando que el Fondo Agropecuario de Emergencia ya fue comprometido en la sequía anterior, aunque el Ministerio de Economía y Presidencia han garantizado que habrá recursos adicionales si se decide activar un nuevo paquete de medidas.

Carámbula indicó que el análisis se basa en cuatro criterios: regiones afectadas —con énfasis en los departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado, y una parte importante de San José y Rocha—, rubro productivo, momento del ciclo y tipo de productor, para priorizar a los más vulnerables.

Adelantó que, incluso sin emergencia formal, el Ministerio ya gestiona con el Banco de Previsión Social, el Banco República y las Intendencias posibles postergaciones de pagos y líneas de microfinanzas, así como apoyos para agua y alimentación animal.

La directora del Instituto Uruguay de Meteorología, Madeleine Renom, aclaró que la situación actual no es la de la sequía que afectó al país sudamericano en 2023, aunque persiste un déficit de precipitaciones al sur del río Negro desde hace varios meses.

Expuso que el escenario podría diluirse entre finales de enero y febrero, por lo que no se proyecta como una sequía prolongada a largo plazo, aunque las lluvias seguirán marcadas por variabilidad semanal.

Renom informó que para el próximo fin de semana se prevén precipitaciones en el sur, que podrían aliviar parcialmente la situación, aunque sin revertir por completo el déficit acumulado. EFE

