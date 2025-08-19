Uruguay asume el Consenso de Brasilia y reafirma su compromiso con la integración regional

The Swiss voice in the world since 1935

Montevideo, 19 ago (EFE).- Ecuador traspasó este martes la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia a Uruguay, que reafirmó su compromiso con la integración regional.

Así lo indicó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en una declaración que hizo junto a la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

«Uruguay reafirma su compromiso con la integración regional a través del diálogo constructivo, promoviendo entendimientos, la búsqueda de oportunidades de cooperación y desarrollo y el respeto a la diversidad de las naciones sudamericanas», detalló.

En ese sentido, Lubetkin dijo que el fortalecimiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible con mayor justicia social, la defensa de los principios y valores del derecho internacional y la defensa del multilateralismo guiarán los esfuerzos de Uruguay en el ejercicio de la presidencia.

El Consenso de Brasilia es un mecanismo de concertación que tiene por objetivo «fortalecer los lazos entre los países vecinos que componen América del Sur, promover la cooperación y proyectar la voz de Sudamérica en el mundo».

Está basado en «el diálogo y el respeto a la diversidad de los pueblos, compromiso con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el Estado de derecho, la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos».

Dentro de los asuntos que prioriza se encuentran el cambio climático, el combate al crimen organizado, la conectividad digital, el desarrollo social, el financiamiento para el desarrollo, la gestión de riesgos de desastres naturales, la migración, la salud y la seguridad alimentaria. EFE

