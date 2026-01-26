Uruguay podría intervenir el mercado cambiario si persisten «condiciones desordenadas»

3 minutos

Montevideo, 26 ene (EFE).- El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, anunció este lunes que la autoridad monetaria está «pronta» para intervenir directamente en el mercado de cambios si persisten las «condiciones desordenadas» de las últimas semanas, rompiendo así con una política de no intervención que se mantuvo vigente durante casi cinco años.

En una rueda de prensa convocada tras el Comité de Política Monetaria (Copom), Tolosa aseguró que el directorio no se va a «amputar ninguna de las herramientas» disponibles para evitar «saltos abruptos» y garantizar la normalidad en la operativa del dólar.

«Es la primera vez que sentimos que las condiciones para intervenir pueden estarse forjando por primera vez en casi cinco años», subrayó.

La decisión se enmarca en un contexto de «incertidumbre geopolítica» y debilidad global de la divisa estadounidense, que en la plaza local se ha traducido en un mercado con «escasa liquidez» y movimientos de precios desproporcionados ante órdenes moderadas.

Para el BCU, estas «dinámicas disruptivas y anómalas» ponen en riesgo el objetivo central de inflación, que podría caer por debajo del suelo del rango de tolerancia (3 %) por primera vez en 31 meses debido al abaratamiento de los bienes transables.

Además, Tolosa explicó que, en una estrategia coordinada con el Gobierno, diversas empresas públicas y agentes estatales aprovecharán la baja cotización actual para realizar «compras considerables tanto en los mercados de cambio spot y de futuros».

Según el presidente de la entidad, estas operaciones responden tanto a una optimización financiera de dichas entidades como a los objetivos de política económica trazados junto al Ministerio de Economía y Finanzas.

«Esperamos que en estos días el mercado recobre su normal funcionamiento una vez que se realicen esas compras», indicó Tolosa, matizando que la intervención directa del BCU quedará reservada para el caso de que estas compras estatales no logren estabilizar la plaza.

El mandatario admitió que «Uruguay no es una isla» y no puede revertir por sí solo una tendencia global de debilidad del dólar debido a que está conectado fuertemente a la economía internacional. Sin embargo, este insistió en que el deber de la institución es evitar que la manifestación local de ese fenómeno sea «disruptiva».

Este conjunto de anuncios acompañó la decisión «extraordinaria» de recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos, hasta el 6,5 %, inaugurando así una fase expansiva.

En este sentido, el regulador explicó en un comunicado que «la inflación cerró el año 2025 en 3,65 %, ubicándose por debajo de las expectativas de los agentes económicos y del nivel proyectado por el BCU». EFE

hov/rmp/gad