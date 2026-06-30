Uruguay reduce un 5 % el precio de los combustibles en julio

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Montevideo, 30 jun (EFE).- Uruguay reducirá desde este 1 de julio un 5 % el precio de la gasolina y el gasoil, ante la baja del petróleo, luego de meses de aplicar «una política de amortiguación del shock de los precios internacionales del petróleo sobre el mercado interno», originado por el conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado emitido este martes, los Ministerios de Economía y Finanzas e Industria, Ingeniería y Mineria explican que se produjo «una reversión del shock internacional», no obstante, el Gobierno mantendrá «una política de seguimiento mensual de ajustes tarifarios».

El conflicto en Oriente Medio disparó los precios de petróleo a nivel mundial y en respuesta, el Gobierno del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, definió en abril un aumento del 7 % para ambos combustibles y dejar de hacer ajustes cada dos meses para realizarlos mensualmente; desde entonces, los precios fueron en aumento.

Ahora, el Gobierno uruguayo tomó la decisión de bajar en julio un 5 % la gasolina y el gasoil, y reducir un 7,6 % el precio del Gas Licuado de Petróleo.

Este martes, el precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó un leve 0,31 %, hasta los 72,92 dólares, mientras los inversores seguían pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

«Gracias a una gestión responsable y atenta, hoy podemos comunicar una baja de 5 % para nafta y gasoil, y de 7,6 % para el supergás. Con la llegada del frío y la mayor demanda de supergás, esta baja se traduce en un alivio concreto para el bolsillo de nuestra gente», celebró la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en su cuenta de X. EFE

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