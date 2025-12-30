Uruguay redujo un 58 % las muertes por accidentes laborales en el último trimestre de 2025

Montevideo, 30 dic (EFE).- Uruguay redujo en un 58 % las muertes por accidentes laborales en el último trimestre de 2025 respecto al promedio de los tres anteriores, según el informe de siniestralidad presentado este martes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las autoridades destacaron que, tras un inicio de año crítico, donde se registraba cerca de un fallecimiento por semana, la tendencia comenzó a revertirse gracias a una campaña nacional de prevención, denominada ‘Compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo’ y lanzada el pasado abril.

Así, con datos hasta el 25 de diciembre, en Uruguay hubo trece accidentes mortales en el primer trimestre, once en el segundo, doce en el tercero y cinco en el cuarto.

La subinspectora General del Trabajo y de la Seguridad Social, Andrea Bouret, informó que el 100 % de los fallecidos fueron hombres y que más de la mitad de los accidentes ocurrieron en Montevideo.

La principal causa de muerte fue la caída a diferentes alturas, a excepción del último trimestre, en la que fue el contacto eléctrico.

Los sectores con mayor incidencia variaron según la época del año: la industria y el comercio predominaron en el primer trimestre, el sector rural en el segundo y cuarto, y la construcción en el tercero, donde concentró el 75 % de los casos.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social uruguayo, Juan Castillo, calificó como una «tarea impostergable» el abordaje de la seguridad laboral, señalando que al inicio de su gestión las estadísticas mostraban un escenario de «personas fuertemente golpeadas» y una pérdida constante de vidas.

En tanto, el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, explicó que uno de los primeros cambios fue dejar de «naturalizar la pérdida de vidas humanas» en el trabajo e incorporar como accidentes laborales los siniestros de tránsito ocurridos «en ocasión del trabajo», que antes no eran reconocidos como tales.

Aseguró que Uruguay ya había logrado bajar la siniestralidad entre 2014 y 2019 gracias a nueva normativa y que, desde 2021, se produjo un «rebote» que devolvió los niveles de accidentalidad a los de 2014, lo que a su juicio supuso «perder diez años como sociedad».

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, quien participó del acto, felicitó al Ministerio y valoró que, aunque los datos aún son preliminares, la «bajada drástica» de accidentes mortales en el último trimestre invita a «seguir haciendo lo que se viene haciendo, por lo menos, para corroborar el acierto».

Cosse destacó que la integración de accidentes de transporte asociados al trabajo aporta una mirada «más integral» y que la alternancia de siniestros entre construcción y medio rural parece vincularse a la estacionalidad de ambos sectores. EFE

