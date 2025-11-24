Uruguayo Diego García conocerá hoy veredicto de juicio por violación en Argentina

3 minutos

Buenos Aires, 24 nov (EFE).- El jugador uruguayo de Peñarol Diego García conocerá este martes el veredicto del juicio por presuntamente violar a una mujer en 2021, durante su paso por el argentino Estudiantes de La Plata, caso por el que afronta cargos de entre ocho y diez años de prisión efectiva.

El exjugador del ‘Pincha’, en donde se desempeñó de 2019 a 2022, es enjuiciado por el delito de «abuso sexual con acceso carnal», conocerá la decisión de la Justicia, que recibió pedidos de ocho años de encarcelamiento inmediato por parte de la fiscalía y de diez años por parte de la querella.

García regresó al país para participar del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y compareció en su turno de alegatos, aunque no accedió a responder preguntas.

En sus últimas palabras, agradeció a los clubes de fútbol que le permitieron seguir jugando luego de que Estudiantes lo separara del plantel semanas después del episodio sobre el que este martes se pronunciará el juez Ezequiel Medrano.

Este domingo, el delantero de 28 años fue titular para Peñarol en el clásico ante Nacional de la Liga de Primera División de Uruguay que terminó en empate 2-2, por lo que pudo haber sido su último partido en el club aurinegro, donde en 2025 disputó 46 encuentros, marcó 5 goles y dio seis asistencias.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, declaró hace pocos días a medios de Uruguay que si el jugador es condenado, el club cortará su contrato y quedará en condición de libre.

«En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar», dijo Ruglio el martes pasado.

La causa en su contra se inició tras la denuncia de una joven cuya identidad se preserva, que en febrero de 2021 acusó al futbolista de conducirla al baño, golpearla y violarla, durante una jornada que jugadores del ‘Pincha’ compartieron con un grupo de mujeres en una residencia de verano.

A dos meses del ataque, la denunciante, exsocia de Estudiantes, hizo un descargo contra el club en sus redes sociales y comunicó que había dado de baja su afiliación tras sentirse desprotegida por la institución: «Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser».

Estudiantes separó preventivamente a García de su plantel, no obstante el mediocampista continuó jugando en otros clubes argentinos como Talleres de Córdoba y Patronato.

Desde 2022, después de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires lo autorizara a jugar en el exterior y Estudiantes rescindiera definitivamente su contrato, García tuvo pasos por el Emelec de Ecuador y el Liverpool FC Montevideo de Uruguay, antes de ser fichado en Peñarol. EFE

smo/og