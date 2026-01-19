Víctimas de feminicidio en Paraguay dejaron 563 hijos huérfanos entre 2017 y 2025

2 minutos

Asunción, 19 ene (EFE).- Las mujeres víctimas de feminicidio en Paraguay, entre 2017 y 2025, dejaron 563 hijos huérfanos, de los cuales seis de cada diez eran menores de edad cuando fallecieron sus madres, informó este lunes el Ministerio Público.

La Fiscalía detalló en un comunicado que del total de huérfanos 374 eran niños o adolescentes al momento del crimen (66 %) y que 170 hijos eran mayores de edad.

Entre 2017 y 2025, 354 mujeres fueron víctimas de feminicidio en hechos perpetrados por «parejas convivientes, exparejas, novios, parejas ocasionales, familiares o personas sin vínculo familiar», apuntó el Ministerio Público.

En ese mismo período, añadió la institución, se abrieron 339 causas relacionadas con el hecho punible.

La mayor cantidad de víctimas fueron mujeres entre 30 y 59 años, con 179 casos. Le siguen, con 125 casos, las mujeres de entre 18 y 29 años.

Los registros de la Fiscalía muestran que 181 presuntos agresores tenían entre 30 y 59 años. El Ministerio Público detalló que los agresores usaron un arma blanca en 120 casos, y armas de fuego en 113 hechos.

Durante la última década, 2018 fue el año con mayores registros de feminicidios, 50 en total; seguido de 2017, cuando hubo 46 víctimas; y 2023, con 42.

Por lugares, los departamentos de Central, Alto Paraná (este), Amambay (norte), San Pedro (norte), Caaguazú (este) concentraron el 61 % del total de causas registradas, indicó la fuente.

Estas cifras se difundieron al cumplirse en 2026 los diez años de la promulgación de la ley «De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”.

Paraguay se vio sacudida el martes pasado tras la muerte en un solo día de tres mujeres -entre ellas una niña de 12 años hija de una de las víctimas- que elevó a 6 la cifra de feminicidios en los primeros 13 días del año.

Según datos de la Fiscalía, 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en su mayoría por parejas y exparejas, en hechos que dejaron 69 huérfanos. EFE

