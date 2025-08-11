Vídeoconferencia hoy de la «coalición de voluntarios» para preparar la cumbre Trump-Putin

París, 11 ago (EFE).- Los países de la llamada «coalición de voluntarios» que apoyan a Ucrania han organizado este lunes una vídeoconferencia para preparar la cumbre del viernes entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, y otras reuniones que deberían mantenerse ese día.

Fuentes del Elíseo han indicado que esta vídeoconferencia se ha convocado a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, del primer ministro británico, Keir Starmer, y del canciller alemán, Friedrich Merz.

La lista de los que han participado no ha sido comunicada en un primer momento por la presidencia francesa, que ha dicho que lo hará «cuando sea posible».

El objetivo, según la presidencia francesa, es «coordinarse» con vistas a la cumbre cara a cara de Putin y Trump en Alaska y a otras reuniones que se celebrarán en paralelo ese mismo viernes en diferentes formatos, con la presencia en particular del presidente estadounidense.

De aquí a entonces el Gobierno alemán ha informado de que está prevista otra cita virtual el miércoles con Trump en la que participarán varios líderes europeos, incluidos los responsables de la Unión Europea y de la OTAN y, sobre todo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La llamada «coalición de voluntarios» es resultado de una iniciativa franco-británica surgida el pasado mes de marzo para reunir a aliados de Ucrania y discutir hasta dónde estarían de acuerdo para comprometerse a dar garantías de seguridad a Kiev en caso de alto el fuego, lo que en algunos casos podría llegar al envío de tropas de interposición. EFE

