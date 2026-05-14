Valentín Díez, creador de la Casa de México en España: «Queremos relaciones más estrechas»

4 minutos

Marta Garde

Madrid, 14 may (EFE).- El empresario y filántropo Valentín Díez Morodo, creador de la Casa de México en España, recibe este viernes la Medalla de Honor de Madrid por su promoción de la cultura mexicana y lo hace convencido, según afirma, de que su rol es el de mediar entre uno y otro país, con la meta de que las relaciones bilaterales sean «más estrechas».

«Nuestro papel es ser mediadores efectivos», indica en una entrevista con EFE la víspera de que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, premie su labor al frente de esta fundación sin ánimo de lucro, que abrió sus puertas en 2018 y en la que él es el único mecenas.

Díez Morodo es el tercer mexicano en recibir esta distinción que reconoce el impulso a los vínculos culturales, empresariales y sociales entre México y España. Le preceden la cantante Alaska (2023) y el empresario y coleccionista Juan Antonio Pérez Simón (2025).

Su entrega tiene lugar en un momento de polémica tras el viaje a México de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La política conservadora anunció la cancelación anticipada de su gira aludiendo a un clima de «boicot» por parte del Ejecutivo mexicano y que, según apunta, «organizó» el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

«Cada quien externa cuál es su pensamiento y su realidad, qué más podemos hacer y hasta dónde queremos llegar. No vemos en ese momento barreras graves», añade el empresario, de 86 años y que no percibe que España y México vayan a «chocar» en el aspecto cultural, educativo o empresarial.

Díez Morodo, considerado el artífice de la internacionalización de la cerveza Modelo, fundó la Casa de México motivado por sus orígenes españoles, leoneses por parte de padre y asturianos por el lado materno.

Relaciones más estrechas

«Cada día queremos que las relaciones de México y España sean más estrechas, sean más comunicadas, más posibles. Esto en realidad es lo que estamos llevando a cabo», sostiene.

El empresario subraya su voluntad de luchar «hasta el último día» por afianzar dicha meta. La Casa de México, según afirma, es un «libro» que quiso abrir para que la gente sepa qué posibilidades y atractivos «tiene México para poder ofrecer a España».

Su fundación, recalca, debe estar «en contacto permanente con ambos gobiernos», para que «cuando surjan algún tipo de problemas, preguntas», puedan darles respuesta «a tiempo en el tiempo adecuado».

Considera que lo ha conseguido. «Pero no queremos que se piense que ya cumplimos con nuestra misión. Son pasos que hemos dado para que esta relación cada día sea más estrecha y pues estamos muy orgullosos de que así sea».

México y España hablan el mismo idioma, pero ¿se conocen bien?. «Esa situación es cada día más estrecha, más clara. Lógicamente existen diferencias porque tiene que haber, no puede ser exactamente igual, y poco a poco se están enfrentando», sostiene.

Díez Morodo ya había recibido en 2023 el Premio Iberoamericano de Mecenazgo, en aquella ocasión de manos de la reina emérita Sofía, por su labor filantrópica. Dice recibir ahora este nuevo reconocimiento «con gran honor y satisfacción»: «Me siento muy emocionado y dispuesto a, mientras tengamos salud y vida, seguir apoyando».

Exposiciones, talleres gastronómicos, presentaciones literarias o coloquios sustentan esa labor desde la sede de la Casa de México en el centro de Madrid.

La diplomacia cultural, apunta el empresario, debe afianzarse «a base de comunicación». Para ello recurren a artistas tanto del pasado como contemporáneos. El pasado, según concluye, «es verdaderamente historia», y la historia «primero hay que aprenderla para no equivocarse». EFE

mgr/mb

(Foto) (Vídeo)