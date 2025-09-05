Van a juicio cuatro profesores acusados por la violación de dos estudiantes en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- Cuatro profesores de Ecuador irán a juicio después de que la Fiscalía los acusara de ser los presuntos autores de la violación de dos adolescentes, quienes eran sus estudiantes, según informó este viernes el Ministerio Público.

Se trata de Bryan Iván T. A., Luis Fernando L. S., Isaac Fernando O. Z., Carlos Ignacio Q. F., quienes trabajaban en el colegio donde estudiaban las menores y fueron procesados como presuntos coautores del delito.

A ellos se suma una quinta persona, Juan Emilio C. T., quien era dueño de la casa donde ocurrieron los hechos, ubicada en el municipio andino de Cayambe, perteneciente a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

El caso se remonta al pasado 28 de febrero, cuando, según la investigación fiscal, los cuatro profesores llevaron a las víctimas hacia la casa de Juan C. y les ofrecieron bebidas alcohólicas «hasta que perdieron el conocimiento».

Horas después, las adolescentes, de 17 años, «se despertaron en camas distintas y con síntomas de haber sido agredidas sexualmente», según detalló la Fiscalía en un comunicado.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal señaló que, de acuerdo a los testimonios anticipados, los cinco hombres habrían cometido una violación grupal, aprovechándose del estado de indefensión de las menores.

Ese mismo día, la Policía encontró a las víctimas en el interior de un vehículo junto con los cinco hombres, quienes fueron detenidos. La búsqueda inició tras una alerta emitida por las madres de las menores, que no sabían nada de ellas.

El juez ordenó que los procesados vayan a prisión preventiva, por lo que dispuso a la Policía que localice y capture a tres de ellos, quienes tras la formulación de cargos fueron dejados en libertad bajo medidas alternativas.

De ser declarados culpables, los cinco hombres podrían enfrentarse a una pena de cárcel que va entre los diecinueve y veintidós años. EFE

