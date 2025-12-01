Varias decenas de migrantes ingresan a Perú por frontera con Chile burlando la seguridad

Lima, 1 dic (EFE).- Varias decenas de migrantes, presuntamente indocumentados, que estaban varados entre la frontera de Chile y Perú, cruzaron este lunes hacia territorio peruano tras burlar la seguridad establecida en el sitio y a pesar del estado de emergencia declarado en los distritos de frontera de la región Tacna.

Los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, ingresaron rápidamente y se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para registrar su llegada, en medio de los esfuerzos de escasos policías peruanos que intentaban evitar su desplazamiento.

Sin embargo, los migrantes reclamaban airadamente que les permitan ingresar para seguir su camino hacia sus países de origen, según mostraron las imágenes de Canal N.

Tras lograr su cometido, los viajeros formaron largas colas en el puesto fronterizo para registrar su ingreso a Perú.EFE

