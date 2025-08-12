Varias organizaciones de Puerto Rico promueven solidaridad con migrantes ante las redadas

San Juan, 12 ago (EFE).- Cuatro organizaciones de Puerto Rico anunciaron este martes el lanzamiento de la campaña ‘Migrar no es un crimen’, con el objetivo de denunciar la persecución institucional contra las comunidades inmigrantes en el archipiélago y promover una cultura de «solidaridad, dignidad y resistencia».

«Puerto Rico tiene una historia migratoria que nos obliga a ser solidarios. En vez de alentar la persecución y el racismo, tenemos que abrazar el compromiso con los derechos humanos», enfatizó en un comunicado Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico.

Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico se unieron ante el alarmante incremento de las «violaciones a los derechos humanos» en las redadas federales desde enero de este año, con más de 900 detenciones, la mayoría sin antecedentes penales.

Los portavoces de las cuatro organizaciones presentaron la campaña frente al edificio que alberga las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Corte de Inmigración en Puerto Rico, ubicado en la zona de San Patricio en Guaynabo.

En la presentación exigieron una política de «no-cooperación» con agencias migratorias federales, protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, con acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar su estatus migratorio. EFE

