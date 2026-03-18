Una persona fallecida tras la caída de una cabina de teleférico en la estación suiza de Engelberg

En la estación de esquí de Engelberg-Titlis, en el centro de Suiza, se ha producido un accidente en un teleférico que ha causado la muerte de una persona. Keystone-SDA

Una persona ha fallecido este miércoles por la mañana en un accidente en la estación de esquí de Engelberg-Titlis, en el centro de Suiza. La víctima se encontraba sola en la cabina en el momento del suceso, según ha confirmado la policía cantonal de Nidwalden. Las causas exactas del accidente se desconocen por ahora, aunque en la zona se registraban fuertes rachas de viento.

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Según informó la policía, una telecabina se desprendió y dio varias vueltas antes de caer. «En el momento del accidente, solo había una persona a bordo. Falleció a causa de sus heridas», señaló Senad Sakic, responsable de la policía cantonal de Nidwalden, durante una rueda de prensa.

«La policía no puede ofrecer información sobre la identidad de la persona hasta que se confirme oficialmente», añadió. El accidente se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana.

El diario Blick fue el primero en informar del suceso el miércoles. Un vídeo publicado en su web muestra la telecabina cayendo por una pendiente nevada.

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Los servicios de emergencia y los helicópteros de Rega se desplazaron rápidamente al lugar del accidente.

Actualmente se están evacuando a las personas que se encontraban en otras cabinas, ya que el teleférico dejó de funcionar tras el suceso.

Según informa el diario Blick, la telecabina del incidente fue la góndola llamada Titlis Xpress Trübsee-Stand, inaugurada en 2015. La página web de la estación de Engelberg indica que cada góndola de este teleférico puede transportar hasta ocho personas.

Engelberg-Titlis es la estación de esquí más grande del centro de Suiza, con 82 kilómetros de pistas señalizadas que se extienden entre los 1.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Varios teleféricos locales permanecieron cerrados el miércoles debido a las fuertes rachas de viento. La Oficina Federal de Meteorología y Climatología (MeteoSwiss) había emitido un aviso por viento de nivel 2, que indica un «peligro moderado».

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Texto adaptado del inglés con ayuda de IA/Carla Wolff.

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