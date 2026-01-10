Vehículos dañados y 95 árboles caídos sobre casas por el ciclón extratropical en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 10 ene (EFE).- El ciclón extratropical que afectó este sábado a Uruguay dejó 13 vehículos dañados y 95 árboles caídos sobre casas, al tiempo que en distintas zonas del sur del país se vio afectado el servicio de luz eléctrica, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

La autoridad indicó que en la jornada recibió 950 llamados en su central de gestión de emergencias e intervino en más de 100 hechos relacionados al mencionado evento.

Un comunicado indicó que 13 vehículos resultaron dañados. Uno de ellos fue un automóvil al que le cayó un árbol encima cuando se encontraba circulando, mientras que otro fue un camión al que le sucedió lo mismo.

Bomberos subrayó que en ninguno de estos hechos hubo personas lesionadas.

Por otra parte, 95 árboles cayeron sobre distintas casas y otros 120 afectaron la vía pública y los cables de luz de diferentes puntos del país.

«Las principales intervenciones se registraron en el área costera del Río de la Plata, principalmente en los departamentos (provincias) de Montevideo y Maldonado. Asimismo, en la ciudad de Florida se registró una importante cantidad de intervenciones debido a la caída de árboles», detalló Bomberos.

Finalmente, solicitó que la población extreme precauciones, evite circular por zonas afectadas y no se acerque a cables caídos.

En horas de la mañana, más de 12.000 clientes en el departamento de Maldonado -en el sureste del país- estaban sin energía eléctrica, según reportó la empresa estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

La Intendencia de Maldonado también dio cuenta -en un balance primario- de que el temporal afectó a cientos de personas en la localidad de José Ignacio, y que dejó «decenas de árboles caídos» en distintos puntos de Maldonado y Punta del Este, principal destino turístico del departamento. EFE

scr/gpv