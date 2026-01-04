Venezolanos en Ciudad de México piden transición pacífica tras intervención en Venezuela

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- Cientos de venezolanos residentes en México se movilizaron este domingo por las principales avenidas de la Ciudad de México para exigir una transición política y pacífica en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, así como para celebrar el fin de un periodo «de mucho horror» y el primer paso hacia la libertad de su país natal.

La marcha, inscrita en el movimiento global #HastaElFinal, también estuvo marcada por la nostalgia y la expectativa de regresar a su país natal.

La movilización se dio después de que Washington ejecutara una operación en territorio venezolano y trasladara a Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, un hecho que detonó reacciones encontradas dentro y fuera de Venezuela.

En la capital mexicana, la protesta de venezolanos y simpatizantes se concentró en puntos emblemáticos como el monumento a la Revolución, el de Simón Bolívar, el Parque Lincoln, entre otros.

La venezolana, Milagros Torres, resumió a EFE el ánimo de la jornada: “Nos sentimos felices, realmente al fin como que vamos un paso adelante para la libertad de Venezuela. No saben la emoción tan grande que es para todos nosotros”.

“Haber pasado por este momento después de tanta lucha, tanto sufrimiento, tanta gente muerte, tanta gente que tuvimos que salir del país”, añadió.

Por su parte, Danhalit Zamalloa, otra migrante venezolana establecida en el país, expresó que por fin tiene “la fortuna de decir que Venezuela tiene la oportunidad de estar libre (…) es el inicio de tener una patria”, al tiempo que recordó que, antes de este cambio, tuvo que recorrer las calles, «tragando bomba, corriendo del gobierno».

Postura de México y pronunciamiento conjunto internacional

En paralelo a las movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que una intervención de Estados Unidos en México “no es una opción”, al tiempo que ha defendido la política exterior de no intervención, en la defensa de la Doctrina Estrada y en privilegiar una solución pacífica y multilateral para la crisis.

México, además, condenó las acciones militares de Estados Unidos y sostuvo que contravienen principios de la Carta de la ONU, en particular los relacionados con la prohibición del uso de la fuerza.

En el mismo tono, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, España y México emitieron este mismo día un pronunciamiento conjunto para rechazar la operación militar en Venezuela y advertir que sienta un precedente de alto riesgo para la paz regional. EFE

