Venezolanos exigen elecciones durante una protesta contra la crisis del servicio eléctrico

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Maracaibo (Venezuela), 19 may (EFE).- Más de un centenar de personas, entre ellas el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, exigieron este martes la celebración de elecciones en Venezuela durante una protesta nocturna en la ciudad de Maracaibo (noroeste) contra la crisis del servicio eléctrico.

«¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya!», corearon durante la actividad en un sector de la capital del estado petrolero de Zulia, fronterizo con Colombia, uno de los más golpeados por las fallas en el suministro eléctrico.

Los manifestantes, muchos de ellos activistas del partido opositor Primero Justicia (PJ), marcharon por varias calles con las linternas de sus celulares encendidas, mientras cantaban otras consignas como «Queremos soluciones, no más apagones».

Guanipa, para quien el «régimen dictatorial llegó a su final», expresó la disposición a llevar a cabo «todas las acciones» que sean necesarias en el ámbito de la protesta pacífica para «generar las condiciones que permitan tener ese proceso electoral».

«El pueblo venezolano no quiere estar desgastado en el tema de que no tiene electricidad, que abre el grifo y no sale agua, que el gas es un desastre, (…) repudiamos la actuación de este régimen y exigimos la realización de un proceso electoral que permita que Venezuela inicie una nueva historia», dijo.

El aliado de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado señaló que el objetivo es lograr, con el apoyo de los actores políticos e internacionales, «especialmente Estados Unidos», la «condición necesaria para que haya elecciones pronto».

Las autoridades venezolanas han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía, y el pasado marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que no era «perentorio» definir una fecha para unas votaciones.

Guanipa, quien fue detenido en mayo de 2025 y salió de prisión en febrero de este año, confía en que, tras concretarse un cambio político, habrá «Estado de derecho, institucionalidad, reglas de juego, separación de poderes y primacía de la Constitución», con lo que, explicó, se podrá garantizar seguridad jurídica para la inversión extranjera.

Según el opositor, en los 27 años que tiene el chavismo en el poder, han «destruido el sistema eléctrico», que si bien «no era perfecto, funcionaba adecuadamente».

«Somos víctimas de un régimen que jamás entendió que el Estado es para servir, para lograr que la gente tenga infraestructura, servicios públicos, pueda vivir mejor, tenga calidad de vida, y lo que han hecho es destruir a la nación», insistió.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, informó el pasado mes de negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en Zulia.

La semana pasada, el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica. EFE

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