Venezuela abre la puerta a reformas económicas para atraer inversión ante «nueva realidad»

5 minutos

Caracas, 20 ene (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este martes un conjunto de propuestas que el Legislativo abordará durante el período 2026-2027, que incluye la reforma de la ley de hidrocarburos para favorecer y proteger la inversión extranjera en este sector clave y adaptarse a la «nueva realidad económica» del país.

«No podemos tener ningún tipo de preocupación ni temor con respecto a esa ley. Nosotros hemos creado nuevas leyes (para) que se adapten a la nueva realidad económica venezolana», indicó Rodríguez, en alusión la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, durante una reunión de la Comisión Consultiva del Parlamento, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también jefe negociador del Gobierno indicó que la reforma de esta ley es una de las más de doce propuestas de este tipo que hizo el Ejecutivo encabezado por su hermana, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de que EE.UU. capturara en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Las propuestas de reformas

Jorge Rodríguez indicó que la mandataria encargada también planteó reformas a las leyes de minería, del comité de exportación, de derechos socioeconómicos y de propiedad intelectual.

Asimismo propuso cambios en la ley de medicina natural, de derechos digitales y naturales, de ciberseguridad, del sistema eléctrico nacional, del uso racional de la energía, de telecomunicaciones, de inteligencia artificial, de la paz y de la convivencia nacional.

El nuevo entramado jurídico se propone en momentos en que Caracas y Washington escriben un nuevo capítulo en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

Como parte de los contactos, Delcy Rodríguez informó del ingreso de 300 millones de dólares al mercado local «producto de la venta del petróleo», días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo de venta de crudo nacional por 500 millones de dólares.

Ocho nuevos códigos

Aparte de las reformas, el presidente del Parlamento propuso la redacción de ocho códigos, incluyendo el penal, civil, electoral y de comercio, para «poner orden» en las legislaciones de Venezuela.

También se incluyó la propuesta de un nuevo código social, un código de democracia directa y poder comunal, uno de protección integral para la familia y otro para la protección del ambiente.

Según explicó Jorge Rodríguez, el nuevo código penal debería revisar «de manera amplia» todos los elementos relacionados con la administración de justicia, mientras que propuso un código civil «más claro, más coherente».

Agenda con 29 leyes

Por otra parte, Jorge Rodríguez informó que este año la agenda legislativa incluye 29 leyes, de las cuales 12 son impulsadas por el Ejecutivo y 17 proceden de comisiones permanentes del Parlamento, aunque no precisó si son nuevas leyes o reformas.

En este contexto, subrayó la importancia en el trabajo para «acompañar al pueblo de Venezuela» en el proceso de «construir una economía fuerte que distribuya prosperidad para todas y para todos».

Indicó que los proyectos que tendrán prioridad son la creación de la Ley de Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos, así como la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Socioeconómicos.

Liberación de todos los presos políticos

Este martes, Trump aseguró que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado a «muchos presos políticos», aunque varias ONG y líderes opositores aseguran que el proceso ha sido a «cuentagotas».

«Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho», apuntó el mandatario al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la demora en las excarcelaciones.

Por su parte, la líder opositora de Venezuela y nobel de la paz 2025, María Machado, denunció desde Washington que el chavismo «ha manipulado la situación» en Venezuela y que «no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos».

A la salida de una reunión con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Machado lamentó que sea una práctica habitual de las autoridades venezolanas anunciar que «van a liberar a alguien y luego no ocurre», lo que consideró como «una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen».

Más de 700 presos políticos

La ONG Foro Penal ha informado que contabiliza un total de 777 presos políticos en Venezuela, luego de que Jorge Rodríguez anunciara, el pasado 8 de enero, la excarcelación de un «número importante» de personas, aunque sin precisar la cifra total, lo que generó expectativas en familiares, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de la liberación de sus parientes.

Además, Foro Penal registraba 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes, mientras algunas ONG y partidos opositores reclaman una lista oficial que permita conocer detalles del proceso.

La también ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió este martes al Ministerio Público (MP, Fiscalía) información sobre al menos 201 presos políticos que, de acuerdo a su registro, desconocen en cuál centro de reclusión se encuentran. EFE

