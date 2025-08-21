Venezuela acusa a la DEA de ser el «mayor cartel de drogas» que existe en el mundo

Caracas, 21 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de ser el «mayor cartel de drogas» que existe en el mundo, luego de que el director de ese organismo, Terry Cole, atribuyera a Venezuela la colaboración con organizaciones armadas ilegales colombianas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para enviar «cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos que introducen droga en EE.UU.

«El director de la DEA, Terry Cole, conoce a profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan», señaló la funcionaria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez indicó que en el informe ‘National Drug Threat Assessment’ de 2024 y 2025, que elabora la propia DEA, no se menciona a Venezuela «como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos».

«Este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano», añadió.

La vicepresidenta venezolana sostuvo que el país suramericano sabrá defender con «firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo».

Cole dijo este jueves, en una entrevista con la cadena Fox News, que Venezuela «se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos, que «siguen entrando en Estados Unidos».

Y agregó que a pesar de que la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han «incautado más cocaína que en años anteriores» y advirtió de que «sigue en aumento» la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

Las acusaciones del director de la DEA contra el Gobierno de Nicolás Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara este martes que Washington está preparado para «usar todo su poder» a fin de frenar el «flujo de drogas hacia su país», en medio de la polémica por el despliegue de tres buues de guerra con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Caracas, por su parte, ha asegurado que las «amenazas» de EE.UU. revelan su «falta de credibilidad» y ponen en riesgo la «paz y estabilidad» de toda la región. EFE

