The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela agradece a Rusia el «respaldo incondicional» frente a las «amenazas» de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 22 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este viernes su agradecimiento al Gobierno de Rusia por el «respaldo incondicional» frente «a la escalada de amenazas» por parte del Gobierno de EE.UU., durante una conversación telefónica con el canciller de la nación euroasiática, Sergey Lavrov.

Rodríguez informó de la llamada con Lavrov a través de un mensaje en Telegram, en el que afirmó que la charla tuvo como objetivo abordar la «agenda bilateral y «el beneficioso curso» de la cooperación mutua.

«Agradecí especialmente el respaldo incondicional de Rusia a Venezuela, frente a la escalada de amenazas del Gobierno de EE.UU. para agredir al presidente Nicolás Maduro y a nuestro pueblo», escribió la funcionaria en su publicación.

Además, dijo haber manifestado a Moscú su «apoyo a los esfuerzos en las negociaciones de paz» con Ucrania.

«Coincidimos en la necesidad de seguir defendiendo el derecho internacional y fortalecer los espacios multilaterales, como el Grupo en Defensa de la Carta de la ONU, para avanzar en la construcción de un nuevo orden mundial multicéntrico y pluripolar», señaló la también ministra venezolana de Hidrocarburos.

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incorporó la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los denominados Cuadrantes de Paz -organizaciones territoriales conformadas por cuerpos policiales y representantes de comunidades-, con el fin de «defender la patria», tras las que señaló como «amenazas» de EE.UU.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado especialmente después de que el martes pasado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», preguntada previamente sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.EFE

dga/lb/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR