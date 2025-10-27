Venezuela anuncia cuatro arrestos vinculados a plan de la CIA para atacar buque en Trinidad

Al menos cuatro personas fueron arrestadas en Venezuela vinculadas a un plan de «falsa bandera» de la CIA en medio de los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, informó el lunes el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.

El gobierno venezolano dijo que desmanteló una supuesta «célula criminal» vinculada a la CIA que buscaba atacar al buque estadounidense USS Gravely (DDG-107) atracado en Trinidad y Tobago e incriminar al gobierno de Nicolás Maduro.

El domingo Caracas ya había anunciado la captura de un grupo de «mercenarios» vinculados a la CIA.

«Venía para acá y me informan de tres personas que capturaron (…) de la CIA», dijo Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido en Caracas.

Antes, había mencionado la captura de otra persona vinculada a la operación de «falsa bandera» con uno de los buques «que están en ese ejercicio» en Trinidad y Tobago.

«Entonces ellos llegan y borran de sus teléfonos, porque ellos creen que borrando sus teléfonos ya se desaparece todo», afirmó. «Y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela».

Más temprano, el canciller Yván Gil dijo en un comunicado que informó a Puerto España de esta presunta «operación de falsa bandera», un día después de que el gobierno anunciara el arresto de un grupo de «mercenarios» vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense.

«En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta», indicó Gil.

Donald Trump aprobó hace días operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas, con un saldo de 43 muertos.

Venezuela, no obstante, insiste en que esas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro.

El despliegue estadounidense en el Caribe consta de siete buques de guerra, a los que se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Uno de esas embarcaciones, el USS Gravely (DDG-107), llegó a Puerto España el sábado y permanecerá ahí hasta el 30 de octubre para ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses. Venezuela tachó de provocación su presencia a pocos kilómetros de su costa oriental.

