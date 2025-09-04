Venezuela anuncia jornadas de entrenamiento de los milicianos ante el «asedio» de EE.UU.

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 3 sep (EFE).- El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles jornadas de entrenamiento de los milicianos, entre ellos los que se alistaron en el reciente proceso de registro convocado por el presidente, Nicolás Maduro, en respuesta al «asedio» de Estados Unidos, que desplegó fuerzas militares en aguas cercanas a la nación suramericana.

Cabello indicó que este jueves y el viernes se llevarán a cabo «ejercicios» de la Milicia, que también incluyen, dijo, de «organización» y «misiones», aunque no dio más detalles.

«Aquí se exige unidad nacional, mínimo, unidad nacional, ante los ataques, ante la violación, el asedio a nuestra patria, (…) por eso nuestro hermano presidente se ha puesto al frente en defensa de la patria, como debe ser, y nosotros ahí», agregó durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro aseguró el lunes que 8,2 millones de personas están alistadas para defender a Venezuela en medio de las tensiones con EE.UU., que justifica el despliegue militar en el Caribe con un supuesto operativo contra el narcotráfico.

Maduro indicó entonces que el alistamiento «va a ser continuo» y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) o autoridades de su Gobierno informarán sobre los puntos de inscripción para tal fin.

El mandatario chavista había adelantado que se haría un llamado a un proceso de «preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios».

Además, anunció la creación de la ‘Unidad comunal miliciana de combate» que abarcará un total de 15.751 de las llamadas «bases populares de defensa integral», lo que permitirá, explicó, la reorganización de «manera dinámica» de los más de ocho millones de alistados en el denominado ‘componente especial’ de la Fuerza Armada.

Estas jornadas de entrenamiento se llevarán a cabo luego de que EE.UU. anunciara el martes que atacó en el Caribe a una pequeña embarcación que supuestamente transportaba a once personas con drogas, lo que Cabello calificó este miércoles como un invento.EFE

