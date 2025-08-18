Venezuela apoya a Vučić ante las protestas en Serbia y denuncia presuntas injerencias

Caracas, 18 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, expresó este lunes el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro al de Aleksandar Vučić ante lo que el funcionario chavista llamó «intentos de factores externos» contra «la paz» en el país europeo.

En un mensaje publicado en Telegram, Gil informó de una «fructífera conversación» telefónica con su par serbio, Marko Djuricen, en la que transmitió un «mensaje de solidaridad y apoyo frente a los intentos de factores externos de desestabilizar la paz social en Serbia y en los Balcanes».

El titular de Exteriores también reiteró «la firme disposición del Gobierno bolivariano de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales y de impulsar la cooperación económica y comercial en beneficio mutuo».

En Serbia ha habido una ola de multitudinarias protestas tras el derrumbe, el 1 de noviembre de 2024, de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, hecho en el que murieron 16 personas.

La inicial exigencia de responsabilidades y de transparencia sobre la adjudicación y ejecución de la obra, realizada por empresas chinas, se transformó en una denuncia de autoritarismo del Gobierno, junto a la exigencia de mejoras en el Estado de derecho y de la celebración de elecciones anticipadas.

Las continuas protestas, lideradas por los universitarios, se han tornado violentas en los últimos días, con ataques a sedes del SNS, el partido de Vučić, y choques con la Policía y partidarios del presidente que ha dejado decenas de heridos y detenidos.

Según el Gobierno serbio, la violencia ha sido provocada exclusivamente por los manifestantes, apoyados supuestamente por países occidentales.

El presidente serbio anunció este domingo que aplicará «medidas sorprendentes» y decididas contras los manifestantes que desde hace nueve meses acusan a su Gobierno de autoritario y corrupto, y a los que comparó con nazis y terroristas. EFE

