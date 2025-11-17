Venezuela buscará la revancha en amistoso ante Canadá

Caracas, 17 nov (EFE).- Venezuela y Canadá se volverán a encontrar más de un año después de haber disputado la Copa América, en la que la selección norteamericana dejó por fuera a la Vinotinto, en un partido amistoso en el que el conjunto dirigido por Fernando Aristeguieta apuesta por renovar la plantilla.

«Canadá es un equipo muy intenso que vive de las transiciones y lo hace bien, además es un grupo que viene consolidado desde hace algún tiempo y un equipo muy fuerte que, estamos seguros, va a hacer un buen mundial», dijo Aristeguieta al equipo de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Para el director técnico interino, medirse nuevamente ante Canadá es «importante» y, aseguró, buscará elegir el once que se vea mejor para tratar de ganar el partido.

El 5 de julio del año pasado, Canadá clasificó a las semifinales de la Copa América tras derrotar en la tanda de penaltis a Venezuela, destruyendo así el sueño de la Vinotinto, que llegaba al cruce de cuartos dispuesta a hacer historia.

Para este nuevo encuentro, que se jugará en el Chase Stadium de Florida (EE.UU.), Venezuela llegará sin sus figuras habituales como José ‘el brujo’ Martínez, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón, en medio de un proceso de renovación de su plantilla.

El viernes, Venezuela derrotó por 1-0 a Australia con un gol de Jesús Ramírez, lo que hizo olvidar momentáneamente la eliminación del Mundial 2026 y el despido del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

Los venezolanos, que perdieron por la mínima el 10 de octubre ante Argentina, mostraron una actitud diferente a la cauta inculcada por Batista durante las pasadas eliminatorias sudamericanas del Mundial.

La Vinotinto dejó buenas sensaciones de un juego ofensivo.

Entretanto, Canadá viene de empatar ante Ecuador, que no pudo vulnerar la defensa norteamericana pese a que se quedó con uno menos desde principios del partido.

– Alineación probable:

Venezuela: José Contreras; Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Yordan Osorio; Telasco Segovia, Christian Cásseres, Jefferson Savarino, Ender Echenique; Jesús Ramírez, Alejandro Marqués, Jovanny Bolívar.

Seleccionador: Fernando Aristeguieta.

Canadá: Dayne St.Clair; Kamal Miller, Joel Waterman, Richie Laryea; Niko Sigur, Jayden Nelson, Nathan Saliba, Jonathan Osorio; Jonathan David, Tani Oluwaseyi, Zorhan Bassong.

Entrenador: Jesse Marsch.

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida.

Hora: 21.30 local (01.30 GMT).

