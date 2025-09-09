The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela califica de «gran farsa» las acusaciones de EEUU sobre narcotráfico

Venezuela calificó este lunes de «gran farsa» las acusaciones de narcotráfico hechas por Estados Unidos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que son una «operación más para criminalizar» al gobierno.

La vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, insistió en señalar que Venezuela «no es un país relevante en materia de narcotráfico», citando un informe de Naciones Unidas.

«¿Se dan cuenta que es una gran farsa? Es una farsa. Toda una falsedad que sólo busca agredir a Venezuela», dijo Rodríguez en declaraciones a la prensa al rechazar el envío de buques de guerra estadounidenses hacia el Caribe sur, cerca del territorio venezolano, como parte de un operativo antinarcóticos.

Washington acusa a Maduro de encabezar presuntos cárteles del narcotráfico y aumentó a 50 millones la recompensa para capturarlo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, además ha señalado que los aviones venezolanos que representen un peligro para las fuerzas en el Caribe se exponen a ser «derribados».

La semana pasada la flota estadounidense hundió un bote con 11 presuntos narcotraficantes que, según dijo, habían salido de Venezuela. 

El gobierno de Maduro considera que las acciones de Washington son una «amenaza» y ordenó el despliegue de 25.000 militares a las fronteras de Venezuela. También anunció jornadas de alistamiento para ampliar su reserva militar.

Estados Unidos busca «asegurarse un territorio geográficamente que le sea noble a las rutas del narcotráfico y asegurar las inmensas reservas energéticas de nuestro país», sostuvo Rodríguez, que acusa a ese país de producir droga.

